وفيات كورونا تتخطى 3 ملايين.. هذه الدول هي الأكثر تضررًا (انفوجرافيك)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) المستمرة، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 3 ملايين حالة.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تحتضن أعلى عدد من الوفيات والإصابات نتيجة فيروس كوورنا، وتجاوز عدد الوفيات 566 ألفًا، بينما وصل عدد الإصابات إلى 31.5 مليون حالة.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية عندما يتعلق الأمر بالوفيات، إذ تجاوز عددها في البلاد 368 ألفًا، بينما احتلت الهند المرتبة الثانية في قائمة الدول ذات الإصابات الأعلى، إذ بلغ العدد فيها 14.5 مليون حالة.

تعرف إلى المناطق والدول الأكثر تضرراً في الانفوجرافيك أعلاه: