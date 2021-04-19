لصيام صحي برمضان.. 7 نصائح يجب على مرضى السكري اتباعها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع بدء شهر رمضان، قد يتساءل مرضى السكري عما إذا كان بإمكانهم التمتع بصيام صحي.

وعبر موقع "تويتر"، شاركت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، بعض النصائح التي يمكن لمرضى السكري اتباعها من أجل تحقيق صيام صحي.

في #رمضان تختلف أوقات الوجبات وبالنسبة لمريض السكري يتغير نظام أدويته بالكامل💊 اتبع هذه النصائح لصيام صحي وسكري متوازن -بإذن الله-👇🏼 #صم_بصحة https://t.co/IuNnJWFToo

نصائح لمرضى السكري في رمضان: