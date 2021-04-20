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بعد تلقي لقاح كورونا.. ما الذي يمكنك فعله وما الذي يجب أن يمتنع عنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجدت وكالة الأدوية الأوروبية صلة محتملة بين جلطات الدم النادرة ولقاح شركة "جونسون آند جونسون" ضد كوفيد-19. ولكن، تقول الشركة إن الفوائد الإجمالية للحصول على الحقنة تفوق مخاطرها.

وقالت لجنة السلامة بالوكالة، يوم الثلاثاء، إنه بعد مراجعة جميع المعلومات المتاحة حالياً، يجب أن يتضمن اللقاح تحذيراً بشأن "جلطات الدم غير المعتادة مع انخفاض عدد الصفائح الدموية"، باعتبارها "آثاراً جانبية نادرة جداً" لاستخدامه في الاتحاد الأوروبي.

وأوقفت شركة "جونسون آند جونسون" إدارة لقاحها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد تقارير عن 8 حالات من جلطات الدم المعتادة في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان: "الحالات التي تمت مراجعتها تشبه إلى حد كبير الحالات التي حدثت جراء لقاح كوفيد-19 الذي طورته أسترازينيكا، فاكسزيفريا".

وأضافت أن التحذير يجب أن يوضح الآثار الجانبية المحتملة حتى يتمكن الناس من التعرف على الأعراض وطلب المشورة الطبية على الفور.