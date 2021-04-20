من نيوزيلندا إلى موسكو.. العالم أخيراً يودع عام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا أرديرن، الثلاثاء، أن أحد العاملين في مطار أوكلاند الدولي، والذي حصل على التطعيم ضد "كوفيد-19"، تبينت نتيجة فحصه إيجابية لفيروس كورونا يوم الاثنين، بالتزامن مع افتتاح نيوزيلندا فقاعة سفر مع أستراليا.

وأوضحت أرديرن أن مهمة ذلك الشخص كانت تنظيف الطائرات القادمة من دول "المنطقة الحمراء".

وقالت أرديرن إن "عامل الحدود كان يعمل في بيئة حيث يتلامس فيها مع الطائرات المستخدمة لنقل الأشخاص من المناطق الحمراء، أي من البلدان عالية الخطورة".

وأشارت أرديرن إلى أن الشخص حصل على "التطعيم بالكامل في وقت مبكر" من طرح لقاح "كوفيد-19" في نيوزيلندا.

ولفتت أرديرن إلى أن "اللقاح فعال بنسبة 95% في الحد من ظهور أعراض كوفيد-19، وهذا يعني أنه لا يزال من الممكن الإصابة بالعدوى، ولكنها لن تسبب المرض تقريباً".

وصرحت وزارة الصحة النيوزلندية الثلاثاء أن الشخص تم وضعه في عزلة وجاري تتبع الحالات المخالطة له.

وأكدت أرديرن أن هذه الحالة ليست مرتبطة بفقاعة السفر مع أستراليا وأنها لم تؤثر على الاتفاق بين الدولتين.