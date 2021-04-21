ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يعني حلول شهر الصيام عودة الأجواء الرمضانية فقط، إذ بالنسبة للكثير منا، قد يعني ذلك معاودة بعض الإشاعات الصحية بالظهور أيضاَ.

وخلال حسابها الرسمي على "تويتر"، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن إصدارها لدليل عن أكثر الإشاعات انتشاراً في شهر رمضان، مؤكدةً أن ليس كل ما يُقال صحيح.

إليك 5 من أكثر الإشاعات انتشاراً برمضان وحقيقتها:

مشروب السوبيا الرمضاني

الإشاعة: تُضاف إلى مشروب السوبيا ألوان صناعية، وقد يحتوي على الكحول الإيثيلي، وقد يكون مليئاً بالفطريات، والبكتيريا نتيجة تحضيره وشرائه من الباعة المتجولين.

الحقيقة: النسبة الضئيلة من الإيثانول الموجودة في مشروب السوبيا، والعصائر، والمشروبات ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث أثناء عملية التصنيع، أي التخمر الذاتي، ولا يتم إضافة هذه المادة إلى المنتج، أو المشروب.

وهناك لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الكحول الإيثيلي في الأغذية.

وقد تفتقد ظروف إنتاج، وتعبئة، وتداول المنتجات التي يسوقها الباعة المتجولين، مثل السوبيا، للشروط الصحية اللازمة للإنتاج الغذائي السليم، وقد يؤدي ذلك إلى تعريض المستهلكين للخطر.

مشروب قمر الدين

الإشاعة: مشروب قمر الدين يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات لمرضى السكري، كما أنه يزيد من نسبة الكولسترول في الدم

الحقيقة: يُحضر مشروب قمر الدين عادةً بكميات عالية من السكر، ما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري. ولكن، لم يثبت علمياً أن استهلاك هذا المشروب يؤثر على نسبة الكولسترول في الدم

التمور

الإشاعة: بعض أنواع التمور تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات، وتُعتبر مناسبة لمرضى السكري.

الحقيقة: لا يوجد دليل قاطع يثبت أن أنواعاً محددة من التمور تناسب مرضى السكري أكثر من أنواع أخرى، إذ أن جميع الأنواع تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف، ومراحل النضج.

#الغذاء_والدواء تصدر دليلًا لأكثر الإشاعات انتشارًا في شهر #رمضان. https://t.co/vNfy6ZsmJT https://t.co/OafSWljUoI

ولذلك، يُوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، ومراجعة المختصين من الأطباء واختصاصيي التغذية لتحديد الكمية التي يمكن تناولها يومياً.

الشعيرية سريعة التحضير

الإشاعة: الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان لأنها تحتوي على مادة "E-621".

الحقيقة: تُعتبر مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية "MSG"، والتي يُرمز إليها بـ"E-621" من المضافات الغذائية المسموح باستخدامها باعتبارها مادة معززة للنكهة.

ولم تثبت الأدلة العلمية علاقتها بالسرطان، أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها.

مكعبات مرق الدجاج

الإشاعة: مكعبات مرق الدجاج تسبب السرطان

الحقيقة: تُستخدم مكعبات مرق الدجاج كمُعزز للنكهة في الأغذية، ويُعتبر المكون الرئيسي لها هو ملح جلوتامات الصوديوم "MSG"، وهو من المضافات الغذائية المسموح باستخدامها.

ولم تثبت الأدلة العلمية علاقته بالسرطان، أو بآثار سلبية خطيرة.

ولكن، تُعد مكعبات مرق الدجاج عالية الملوحة، فيُنصح بالتقليل من استخدامها.