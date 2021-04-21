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هذه أفضل الأوقات المقترحة لممارسة المشي خلال شهر رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت معتاداً على المشي قبل رمضان، فهذا أمر رائع، إذ يتمتع المشي بفوائد صحية عديدة على الجسم.

وعبر موقع "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي مؤخراً الأوقات المقترحة لمساعدتك على الاستمرار في المشي خلال شهر رمضان.

وإذا كنت تفضل المشي أثناء الفجر قبل رمضان، فيمكنك استبدال ذلك عن طريق ممارسة المشي قبل الإفطار بساعة.

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وإذا كنت تفضل المشي في منتصف الليل، فيُنصح بالمشي قبل السحور.

ويمكن للمرء ممارسة المشي ما بين الساعة التاسعة والحادية عشرة مساءً في حال اعتاد على المشي عصراً قبل رمضان.

وبالنسبة للأشخاص الذين كانوا يفضلون المشي بعد العشاء، فيمكنهم المشي يعد السحور.

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