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هل تعلم كمية السعرات الحرارية الموجودة بالتمر والمشروبات المشهورة خلال رمضان؟

صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال شهر رمضان، يتناول الصائمون العديد من الأطعمة والمشروبات التي تشتهر خلال هذا الشهر بالتحديد، ولكن، ما هي السعرات الحرارية لكل منها.

وفي ظل التعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووكالة الأنباء السعودية (واس)، نشرت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بعض المعلومات للتوعية بكمية السعرات الحرارية المتوفرة بأطعمة موائد رمضان.

وأوضحت التغريدة أن كل 3 حبات من التمر تعادل 60 سعرة حرارية.

وتتباين السعرات الحرارية بحسب الإضافات على التمر، وجميع القيم الغذائية موضوعة لكل 100 غرام.

الطحينة

680 سعرة حرارية

59 غراماً من الدهون

قشطة طازجة

  • كامل الدسم: 310 سعرة حرارية

  • قليل الدسم: 253 سعرة حرارية

زبادي

  • كامل الدسم: 68 سعرة حرارية

  • قليل الدسم: 57 سعرة حرارية

لبنة طازجة

  • كامل الدسم: 173 سعرة حرارية

  • قليل الدسم: 115 سعرة حرارية

 

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أيضاً السعرات الحرارية لأبرز المشروبات التي تتواجد على الموائد الرمضانية، ما هي؟

  • شراب التوت (240 مل): 165 سعرة حرارية

  • عصير قمر الدين (240 مل): 140 سعرة حرارية

  • عصير طازج (240 مل): 120 سعرة حرارية

  • سوبيا (240 مل): 250 سعرة حرارية

ويختلف محتوى السعرات الحرارية باختلاف كمية السكر المضاف إلى المشروبات. وفي حالة إضافة ملعقة شاي من السكر، وهي تعادل 5 غرامات، فذلك يعني إضافة 20 سعرة حرارية.

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