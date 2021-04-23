وزير الصحة: إغلاق عام في ألمانيا تقريبا اعتباراً من يوم السبت

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، يوم الجمعة، إن قواعد "فرامل الطوارئ" الجديدة في ألمانيا للمناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت، وستؤثر على البلاد بأكملها تقريباً.

ويمنح القانون الجديد المثير للجدل الحكومة الوطنية سلطة فرض الإغلاق على الولايات لأول مرة، ما يضع حداً للإجراءات التي تتخذها كل ولاية على حدة.

وسيؤثر الإغلاق على جميع أنحاء البلاد تقريباً، مع وجود عدد قليل فقط من البلديات التي لديها مستويات نقل الفيروس منخفضة بما يكفي لتجنب القيود.

ويأتي إعلان شبان بعد يوم من تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ في البرلمان.

ويشمل القانون حظر التجول بين الساعة 10 مساءً والساعة 5 صباحاً بالتوقيت المحلي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات الخاصة وفتح المتاجر في جميع المناطق.

ويذكر أنه سجلت البلاد أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مقيم في أسبوع واحد.

وستعود المدارس إلى نهج التعليم عن بعد في حال تجاوز معدل الإصابة بالفيروس 165 حالة لكل 100 ألف مقيم.

وفي الوقت الحالي، يبلغ معدل الإصابة في ألمانيا 164 حالة لكل 100 ألف مقيم.

وقال نائب رئيس معهد روبرت كوخ، لارس شاده، في نفس المؤتمر الصحفي الذي عقده شبان، إن "أعداد الإصابة لا تزال مرتفعة للغاية"، ولكن "لا يبدو أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع بسرعة".

لكن يقول شبان إن حملة التطعيم بألمانيا في حالة تسارع.

وأوضح شبان في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة ببرلين: "سيتلقى واحد من كل أربعة ألمان جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا بحلول أوائل مايو".

وأشار وزير الصحة الألماني إلى تطعيم 18.5 مليون شخص حتى يوم الجمعة.

وتلقى حوالي 22٪ من الألمان اليوم جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا، بينما حصل حوالي 7٪ على الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.

ويبلغ عدد سكان ألمانيا حوالي 83 مليون نسمة.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة 2,7543 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة قدرها 1,712 حالة مقارنة باليوم نفسه الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات RKI.

ووصل عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 265 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 81,158 شخص.