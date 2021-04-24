لقاح "جونسون أند جونسون".. هذه نصيحة طبيب للأشخاص الذين لديهم مخاوف

مذيع CNN يضع المخاوف من لقاح "جونسون آند جونسون" في السياق

لقاح "جونسون آند جونسون" هل يسبب جلطات دموية.. ما هي الأعراض التي يجب الانتباه إليها؟

(CNN Health)-- صوّت مستشارو اللقاحات في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، على التوصية باستئناف استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا.

وافق أعضاء اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن فوائد اللقاح تفوق مخاطر جلطات الدم النادرة المرتبطة باللقاح.

ونص التصويت على أنه "يُوصى بلقاح جانسن (الشركة المعنية بإنتاج لقاح جونسون آند جونسون) للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر في سكان الولايات المتحدة بموجب ترخيص استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

وصوّت 10 مستشارين لصالح استئناف استخدام اللقاح، فيما رفض أربعة وامتنع واحد عن التصويت.

والاقتراح قدمه الدكتور خوسيه روميرو، وزير الصحة في ولاية أركنساس.