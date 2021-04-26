تحقق من ملاءمة القناع المزدوج لك إذا كنت تريد أن يحميك من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنصح دراسة جديدة بالتحقق من ملاءمة القناع المزدوج إذا كان الأشخاص يريدون أن يكون لديهم حماية بشكل أفضل من فيروس كورونا المستجد.

والحماية الإضافية التي يوفرها القناع المزدوج لا تتعلق كثيرًا بإضافة طبقات من القماش، ولكن بالقضاء على أي فجوات أو مناطق غير مناسبة للقناع، وذلك وفقًا لما قالته المؤلفة الرئيسية إميلي سيكبرت بينيت، الأستاذة المساعدة في الأمراض المعدية بكلية الطب في جامعة نورث كارولينا الأمريكية.

وقالت سيكبرت بينيت في بيان: "وجدنا أن ارتداء قناعين غير محكمين لن يمنحك ميزة التنقية التي يوفرها القناع المناسب بشكل مريح"، موضحة أن "أفضل نوع من القناع المزدوج هو عندما ترتدي أنت والشخص الذي تتفاعل معه بشكل صحيح قناعًا مناسبًا للغاية".

كيفية وضع القناع المزدوج

عادةً ما يتضمن القناع المزدوج وضع قناع طبي أو جراحي يمكن التخلص منه تحت قناع من القماش.

وتُصنع الأقنعة الجراحية التي يمكن التخلص منها من ثلاث طبقات من الأقمشة غير المنسوجة المصنوعة عادةً من البلاستيك. وتُصنع الطبقة العلوية الملونة من القماش من مادة البولي بروبيلين المغزولة من الدرجة الطبية. وتُصنع الأقنعة الجراحية بأسلاك الأنف التي يمكن استخدامها لتناسب القناع بشكل أفضل على الوجه (وحماية النظارة من الضباب).

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض، إنه يمكنك جعل القناع القابل للاستخدام مرة واحدة مناسبًا بشكل أفضل، عن طريق ربط حلقات الأذن حيث تنضم إلى حافة القناع، ثم طي المواد غير الضرورية، ودسها تحت الحواف.

وعندما تختار قناع القماش، يجب أن يتكون من 2 أو 3 طبقات من القماش مع نسج محكم، وفقًا للدراسات. ويمكن للأشخاص استخدام اختبار الضوء للتحقق من النسج، وإذا كان بإمكانك بسهولة رؤية الخطوط العريضة للألياف الفردية عند رفع القناع أمام الضوء، فمن غير المحتمل أن يكون فعالاً.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يجب اختيار أقنعة من القماش بأسلاك الأنف، ثم ثني سلك الأنف على الأنف ليلائم الوجه.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أنه يجب عدم وضع قناعين يمكن التخلص منهما، موضحة أن هذه الأقنعة ليست "مصممة لتناسب الوجه بشكل محكم وارتداء أكثر من واحد لن يحسن الملاءمة".

تحقق من الملاءمة

وإليكم كيفية التحقق لمعرفة ما إذا كان القناع مناسبًا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها:

ضع يديك على وجهك حول الحواف الخارجية للقناع.

قم بالشهيق والزفير للتأكد من عدم تدفق الهواء من المنطقة القريبة من عينيك أو من جوانب القناع.

إذا كان القناع مناسبًا جيدًا، ستشعر بهواء دافئ يأتي من مقدمة القناع، وقد تتمكن من رؤية مادة القناع تتحرك للداخل والخارج مع كل نفس.

تذكر، لا ينجح أي من هذا، إذا قمت بسحب القناع لأسفل للكشف عن أنفك. ابق مقنعا بالكامل في جميع الأوقات.

تأكد أيضًا من تنظيف الأقنعة والتخلص منها بشكل صحيح. وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الأقنعة الجراحية تستخدم لمرة واحدة فقط، وإذا كانت ملوثة فيجب التخلص من القناع واستبداله بعناية.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بتخزين أي أقنعة قماش متسخة في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق حتى يمكنك غسلها.

وجفف قناعك تمامًا في مجفف دافئ أو ساخن، أو قم بتعليقه "في ضوء الشمس المباشر حتى يجف تمامًا. وإذا لم تتمكن من تعليقه في ضوء الشمس المباشر، فقم بتعليقه أو وضعه بشكل مسطح واتركه يجف تمامًا".