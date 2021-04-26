تغريم رئيس وزراء تايلاند بسبب عدم ارتدائه الكمامة في اجتماع حكومي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غُرّم رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، يوم الاثنين، مبلغاً مالياً قدره 6 آلاف بات تايلاندي، أي 190 دولاراً، لانتهاكه قيود كوفيد-19، بسبب عدم ارتدائه قناعاً في اجتماع حكومي.

ووفقاً لمحافظ بانكوك، أسوين كوانموانغ، تم إبلاغ رئيس الوزراء بالانتهاك، مضيفاً أن ارتداء الأقنعة أمر إلزامي في جميع الأوقات في الأماكن العامة.

وجاءت العقوبة بعد نشر صورة رئيس الوزراء تشان أوتشا عبر موقع فيسبوك، حيث يظهر فيها وهو يترأس اجتماعاً دون ارتداء القناع.

ويذكر أن الصورة قد أزيلت في وقت لاحق.

وتمحور الاجتماع المعني حول شراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19، وفقاً لوكالة الأنباء التايلاندية الحكومية.