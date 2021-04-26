6 خطوات لممارسة المشي الصحي والسليم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ممارسة المشي بشكل منتظم للحفاظ على صحتهم، لذلك من المهم جداً أن تكون على دراية ببعض الخطوات حتى تمارس هذه الرياضة بشكل سليم.
6 نصائح لممارسة المشي السليم🏃🏻♂️ اعرفها وشارك معنا في تحدي المشي على تطبيق صحتي💪🏼 #امش30 #عش_بصحة https://t.co/7EJSgLewrZ
وإليكم 6 نصائح ستساعدكم على اتباع نهج صحي أثناء المشي بحسب تغريدة نشرها حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، عبر "تويتر":
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الحفاظ على استرخاء الرقبة والأكتاف والظهر وعدم الانحناء للأمام
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تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين
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شد عضلات البطن مع استرخاء الظهر
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المشي بسلاسة مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولًا ثم الأصابع
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مراعاة مرونة حركة الركبة وعدم تحريك الساق والفخذ معاً
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رفع الرأس والنظر إلى الأمام
كما يمكن لنصف ساعة من المشي أن تحسن من صحتك بطرق مختلفة، وفقاً لما ذكره حساب "عش بصحة"، عبر "تويتر".
إليكم فوائد المشي:
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تخفيف القلق والإكتئاب
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مرونة المفاصل، وتقوية العضلات
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تحقيق وزن صحي، ولياقة أفضل
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تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الجسم
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جعل العظام أقوى
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الوقاية من أمراض القلب، والسمنة، والضغط، والسكري من النوع الثاني
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تحسين التوازن، وتدفق الدم في الجسم
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حرق السعرات الحرارية الزائدة