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6 خطوات لممارسة المشي الصحي والسليم

صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ممارسة المشي بشكل منتظم للحفاظ على صحتهم، لذلك من المهم جداً أن تكون على دراية ببعض الخطوات حتى تمارس هذه الرياضة بشكل سليم.

وإليكم 6 نصائح ستساعدكم على اتباع نهج صحي أثناء المشي بحسب تغريدة نشرها حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، عبر "تويتر":

  • الحفاظ على استرخاء الرقبة والأكتاف والظهر وعدم الانحناء للأمام

  • تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين

  • شد عضلات البطن مع استرخاء الظهر

  • المشي بسلاسة مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولًا ثم الأصابع

  • مراعاة مرونة حركة الركبة وعدم تحريك الساق والفخذ معاً

  • رفع الرأس والنظر إلى الأمام

كما يمكن لنصف ساعة من المشي أن تحسن من صحتك بطرق مختلفة، وفقاً لما ذكره حساب "عش بصحة"، عبر "تويتر".

إليكم فوائد المشي:

  • تخفيف القلق والإكتئاب

  • مرونة المفاصل، وتقوية العضلات

  • تحقيق وزن صحي، ولياقة أفضل

  • تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الجسم

  • جعل العظام أقوى

  • الوقاية من أمراض القلب، والسمنة، والضغط، والسكري من النوع الثاني

  • تحسين التوازن، وتدفق الدم في الجسم

  • حرق السعرات الحرارية الزائدة

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