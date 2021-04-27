كبير المحللين الطبيين في CNN سانجاي غوبتا يشرح ضرورة عدم تناول المسكنات قبل تلقي لقاح فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إرشادات جديدة بشأن ارتداء كمامات في الخارج للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل.

واليوم، أصبح بإمكان الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إزالة الكمامة ضمن نطاق التجمعات الصغيرة في الهواء الطلق، أو عند تناول الطعام بالخارج مع الأصدقاء.

ويوضح مركز السيطرة على الأمراض أهمية ارتداء الأشخاص، الذين لم يتم تطعيمهم، قناع الوجه في مثل هذه التجمعات.

ولكن، لن تعود الحياة إلى طبيعتها تماماً للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وتقول وكالة الصحة الفيدرالية إنه يجب تجنب التجمعات الداخلية الكبيرة رغم تلقيك اللقاح.

ولم يحدد مركز السيطرة على الأمراض عدد الأشخاص المتواجدين في التجمعات الكبيرة، لكن الموقع الإلكتروني للوكالة يصف "التجمعات الكبيرة" على أنها تجمع "العديد من الأشخاص من عدة أسر في مكان خاص أو عام".

وتوصي الوكالة جميع الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء قناع الوجه عند رغبتهم في حضور عرض حي أو حدث رياضي.

وينصح مركز السيطرة على الأمراض جميع الأشخاص الملقحين وغير الملقحين بارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة الداخلية، مثل المركز التجاري أو السينما أو المتحف.

وتعتبر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص يكونواملقحين بالكامل بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية من لقاح "فايزر/بيونتيك" أو "مودونا"، أو بعد أسبوعين من جرعة واحدة من لقاح "جونسون أند جونسون".

وقدم كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنتوني فاوتشي، لـCNN، تلميحات حول تحديث التوجيهات هذا الأسبوع.

وأخبر فاوتشي لجيم أكوستا من CNN، يوم الأحد، أن الوكالة "ستُحدِّث إرشاداتها حول ما يمكن أن يفعله الأشخاص الذين تم تطعيمهم وحتى بعض الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم".

في صباح يوم الثلاثاء، قبل الإعلان عن إرشادات القناع المحدثة، قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا عبر برنامج قناة "CBS This Morning" إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا سيكونون قادرين على العودة إلى نمط حياة أكثر طبيعية.

وقال بيسيرا: "الرسالة واضحة.. لقد تلقيت اللقاح، خمن ماذا، ستعود إلى نمط حياة أكثر طبيعية. إذا لم يتم تطعيمك، فأنت لا تزال تشكل خطراً. ما زلت في خطر أيضاً.. لذلك ، احصل على التطعيم".

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، خلال إحاطة إعلامية افتراضية بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن مركز السيطرة على الأمراض كان متحمساً لتحديث إرشاداته بعد رؤية ارتفاع في عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الولايات المتحدة وانخفاض معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت: "هناك بيانات متزايدة تشير إلى أن معظم انتقال العدوى يحدث في الداخل وليس في الهواء الطلق. وتشير الدراسات إلى أن أقل من 10٪ من حالات الإصابة الموثقة قد حدثت في الهواء الطلق".

وقالت والينسكي: "مع حصول مزيد من الناس على التطعيم واستمرار انخفاض معدلات الحالات، ستكون هناك المزيد من التحديثات".