زيّن مائدة رمضان بالفاكهة والخضار وهذه فائدة كل لون

نصائح لزراعة الخضار والفاكهة في منزلك سواء كان كبيراً أم صغيراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما عُرفت الفاكهة والخضار بفوائدها الكثيرة، التي لها دور كبير في الحفاظ على صحة الإنسان. لذلك من المهم جداً أن تحرص على تناول 400 غرام منها في وجباتك بشكل يومي.

وفي تغريدة نشرها حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، عبر "تويتر"، إليك أبرز فوائد ألوان الفاكهة والخضار.

زيّن مائدة شهر رمضان بالألوان 🥗 واحرص على تناول 400 جم من الفواكة والخضروات في وجباتك كل يوم👌🏼 #السنة_الدولية_للفواكه_والخضروات #عش_بصحة https://t.co/vnMU1B9fqt

اللون الأزرق والبنفسجي

مضاد للأكسدة ويقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل

اللون الأخضر

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

اللون البرتقالي والأصفر

يقلل خطر الإصابة بسرطانات المعدة والمريء والرئة

اللون الأحمر

مضاد للأكسدة التي تساعد على الوقاية من السرطان