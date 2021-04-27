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زيّن مائدة رمضان بالفاكهة والخضار وهذه فائدة كل لون

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أهم فوائد الفواكه المفضلة لدينا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما عُرفت الفاكهة والخضار بفوائدها الكثيرة، التي لها دور كبير في الحفاظ على صحة الإنسان. لذلك من المهم جداً أن تحرص على تناول 400 غرام منها في وجباتك بشكل يومي.

وفي تغريدة نشرها حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، عبر "تويتر"، إليك أبرز فوائد ألوان الفاكهة والخضار.

اللون الأزرق والبنفسجي

مضاد للأكسدة ويقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل

اللون الأخضر

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

اللون البرتقالي والأصفر

يقلل خطر الإصابة بسرطانات المعدة والمريء والرئة

اللون الأحمر

مضاد للأكسدة التي تساعد على الوقاية من السرطان

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