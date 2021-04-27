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4 نصائح لتجنب عسر الهضم خلال شهر رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُصاب البعض منا بعسر الهضم من حينٍ إلى آخر. وإليك بعض الطرق لمساعدتك في تجنب ذلك خلال شهر رمضان.

ويفسر الأشخاص كلمة عسر الهضم بمعانٍ مختلفة، إلا إنها تُستخدم غالباً لوصف حس الانزعاج في وسط أعلى البطن، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت.

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ويحدث الأمر في غالبية الأحيان نتيجة الإفراط في الطعام، أو تناول شيء لا يلائم الجسم، وهو يدوم لفترة قصيرة نسيباً فقط، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

وعلى موقع "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، نصائح لتجنب عسر الهضم في رمضان.

4 نصائح لتجنب عسر الهضم في رمضان:

  • قلل من الأطعمة المقلية والعالية بالدهون
  • امضغ طعامك ببطء
  • اشرب كوباً من النعناع أو اليانسون بعد الوجبة
  • تناول أطعمة غنية بالألياف
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