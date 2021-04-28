ظنوا أنهم تلقوا لقاح كورونا.. مشاركون بتجارب في مدينة هندية لم يكونوا على علم بخضوعهم لاختبار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند 200 ألف شخص بعد أن أبلغت البلاد عن 3،293 حالة وفاة الأربعاء، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد.

وهذا أكبر عدد للوفيات أبلغت عنه البلاد في يوم واحد، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم 3 آلاف شخص.

وأبلغت البلاد أيضاً عن 360،960 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، وهو رقم قياسي عالمي في عدد الحالات الجديدة المُبلغ عنها في يوم واحد، وفقاً لحسابات CNN للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الهندية.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات الآن 17،997،267 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 201،187 حالة وفاة.

وفي 22 أبريل/نيسان، سجلت الهند أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الجائحة مع 314،835 حالة جديدة، كما أنها استمرت في تصدر الرقم القياسي العالمي في الأيام التالية.

وسجلت الهند أكثر من 300،000 حالة في اليوم لسبعة أيام متتالية.

وحتى مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، تم منح 147،727،054 جرعة من اللقاح وفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الصحة الثلاثاء.

وأطلقت الهند حملة التطعيم الخاصة بها في 16 يناير/كانون الثاني.

وتلقى 24،865،044 شخص جرعتهم الثانية، أي ما يعادل تلقي 1.9% من هذه الأمة، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.