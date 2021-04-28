الصحة المصرية تقدم بعض النصائح لمرضى السمنة خلال شهر رمضان

7 نصائح سحرية لتناول ما تريد من الطعام دون الخوف من السمنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" مجموعة من الإرشادات المهمة لمرضى السمنة، التي يجب تباعها خلال شهر رمضان.. ما أبرزها؟

وأشارت الوزارة إلى ضرورة ممارسة الرياضة، وأبسطها المشي، قبل المغرب أو بعد صلاة التراويح. كما نوهت إلى ضرورة تجنب الأطعمة غير الصحية التي تعتمد على نوع أو نوعين فقط من الغداء.

ومن المهم أيضاً الحرص على تناول الزبادي أو شرب اللبن الرائب، خاصة على وجبة السحور. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً الإكثار من شرب المياه، بحيث لا تقل عن 8-12 أكواب موزعة في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المصرية بضرورة تجنب المشروبات والأطعمة والحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، إضافة إلى تناول المخللات خلال وجبة السحور حتى لا تسبب الشعور بالعطش وترفع ضغط الدم.

وذكرت الصحة المصرية عبر موقع "إنستغرام" بعض النصائح الأخرى: