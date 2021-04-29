قائمة بالخضار والفاكهة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء المفيد للجسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتاج جسم الإنسان إلى السوائل اللازمة لمواصلة وظائفه الحيوية. كما يساعد اختيار الخضار والفاكهة على ترطيب الجسم وتوفير حصة جيدة من هذه السوائل، ما يجعلها مصدراً مهماً للماء.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض المعلومات حول الخضار والفاكهة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

ولفت المنشور إلى قائمة بأنواع الخضار والفاكهة التي تُعد غنية بالفيتامينات وتقوي المناعة ضد "كوفيد-19".. ما هي؟

أنواع الخضار:

البروكلي

الفطر

السبانخ

الطماطم

الخيار

أنواع الفاكهة: