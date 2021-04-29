كيف تجعل وجباتك الرمضانية صحية أكثر؟ هذا ما يجب تغييره

ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هناك العديد من الطرق التي يمكننا فيها جعل وجباتنا أكثر صحية خلال شهر رمضان، وإليكم بعض النصائح التي يمكنكم تجربتها.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة بسلطنة عُمان عبر "تويتر" بمقطع فيديو عن بعض طرق الطهي الصحية التي يمكن اتباعها من أجل توفير وجبات صحية على المائدة الرمضانية.

وتتضمن تلك النصائح الحد من استعمال الزيوت والدهون عند إعداد الطعام، واستبدال القلي بالطهي بالبخار، أو السلق، أو الشوي.

🔴 من أجل وجود طعام صحي على مائدتك أستخدم طرق الطهي الصحية. #دمتم_بعافية #رمضان_كريم #تثقيف_صحي #وعيك_صحة https://t.co/F5u8duxEni

وعلى سبيل المثال، يمكن طهي السمبوسة في الفرن بدلاً من قليها.

كما أشار الفيديو إلى امكانية استبدال الحلويات بالفاكهة الطازجة والتي تُعد طريقة رائعة أيضاً لتحسين الصحة.

وفي حال الرغبة في إعداد الحلويات الرمضانية مثل المهلبية، يمكنك استخدام منتجات الحليب قليلة الدسم.

واحرص أيضاً على تناول الخضار الطازجة لزيادة كمية الألياف الغذائية.

وعند تقديم السلطات، احرص على عدم إضافة التتبيلات الغنية بالدهون، وصلصلة الـ"مايونيز"، والملح.

ويُنصح أيضاً بممارسة النشاطات اليومية بشكل منتظم، مثل المشي السريع، أو السباحة، وغيرها.