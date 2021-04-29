لا تذهب إذا كنت جائعاً.. 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التسوق، وخصوصاً في شهر رمضان، قد يكون من المغري تكديس عربتك بالوجبات الشهية، والمشروبات اللذيذة. وإليكم 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في هذا الشهر، بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية "Saudi CDC" بتغريدة على موقع "تويتر".

إليكم 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان: