لا تذهب إذا كنت جائعاً.. 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التسوق، وخصوصاً في شهر رمضان، قد يكون من المغري تكديس عربتك بالوجبات الشهية، والمشروبات اللذيذة. وإليكم 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في هذا الشهر، بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية "Saudi CDC" بتغريدة على موقع "تويتر".
إليكم 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان:
- اكتب قائمة المشتريات قبل الخروج للتسوق، وحاول الالتزام بها
- يجب أن تتضمن القائمة كل المجموعات الغذائية الرئيسية
- لا تتسوق عند الشعور بالجوع، فيشجع ذلك على زيادة المشتريات
- قلل من اختيار المواد الغذائية المصنعة
- احرص على شراء كمية مناسبة من الفاكهة، والخضار الطازج