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لا تذهب إذا كنت جائعاً.. 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان

صحة
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لا تذهب إذا كنت جائعاً.. إليك 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان
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لا تذهب إذا كنت جائعاً.. إليك 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التسوق، وخصوصاً في شهر رمضان، قد يكون من المغري تكديس عربتك بالوجبات الشهية، والمشروبات اللذيذة. وإليكم 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في هذا الشهر، بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية "Saudi CDC" بتغريدة على موقع "تويتر".

إليكم 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان:

  • اكتب قائمة المشتريات قبل الخروج للتسوق، وحاول الالتزام بها
  • يجب أن تتضمن القائمة كل المجموعات الغذائية الرئيسية
  • لا تتسوق عند الشعور بالجوع، فيشجع ذلك على زيادة المشتريات
  • قلل من اختيار المواد الغذائية المصنعة
  • احرص على شراء كمية مناسبة من الفاكهة، والخضار الطازج
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