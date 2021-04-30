امرأة تُصاب بالشلل من رقبتها إلى أسفل بعد تلقي لقاح "فايزر".. والشركة تُوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسعى شركة بيونتيك الألمانية للحصول على موافقة من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، من أجل استخدام لقاح فايزر/بيونتيك للأطفال والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً، وذلك حسب قول متحدثة لشبكة CNN يوم الجمعة.

ووفقاً لما ذكرته المتحدثة، من المتوقع صدور قرار وكالة الأدوية الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة، ما يعني أن الأطفال من تلك الفئة العمرية يمكن أن يبدؤوا بتلقي اللقاح، في يوليو/ تموز.

وتقدمت شركة فايزر بطلب الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة، من أجل تقديم اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً.

ويذكر أن نتائج التجارب السريرية قد أظهرت فعاليته بنسبة 100٪، ويمكن أن يتحمله الأطفال في تلك الفئة العمرية.

وقالت شركة بيونتيك إنها تجري الآن دراسة على الأطفال الأصغر سناً، بمشاركة 4,600 في التجربة.

وفي مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة "der Spiegel Biontech"، قال أوجور شاهين: "يمكن أن تكون النتائج الأولية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاماً متاحة في يوليو، وللأطفال الأصغر سناً في شهر سبتمبر".

وأضاف: "سيستغرق التقييم حوالي 4 إلى 6 أسابيع. وإذا سارت الأمور على ما يرام بمجرد تقييم البيانات، سنتمكن من تقديم طلب للموافقة على اللقاح لجميع الأطفال في الفئة العمرية المعنية في مختلف البلدان".