اﻷردن يعلن تسجيل 3 إصابات محلية بكورونا الهندي المتحوّر

عمان، اﻷردن (CNN) -- كشف وزير الصحة الأردني فراس الهواري ليل السبت، عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الهندي، قائلا إن حاملي الفيروس لم يكونوا مسافرين في الخارج، وأن هذه طفرات تحدث نتيجة لتكاثر الفيروس، دون أن يستبعد في حال تغيّر الحالة الوبائية في البلاد، التراجع عن أية إجراءات تخفيفية مرتقبة حتى اﻷول من تموز/ يوليو المقبل.

وجاء حديث الهواري خلال لقاء معه على قناة "المملكة" الأردنية ليل السبت، مؤكدا أن هذه الطفرات تحدث نتيجة لتكاثر الفيروس، إذ قال: ”كما ظهر المتحور البرازيلي وكما ظهر المتحور الجنوب أفريقي والهندي، نسبة إلى ظهورهم في تلك البلدان"، مشيراً إلى أن سبب ظهور هذه المتحورات سواء في البرازيل أو الهند هو نتيجة تكاثر سريع وعشوائي رهيب لهذا الفيروس.

وسُجلت هذه الحالات لمصابين اثنين في العاصمة عمان، وأخرى لمصاب في محافظة الزرقاء، وصلوا السبت الى المملكة، ونوه الوزير إلى أنهم "بحالة صحية جيدة”.

وأشار الهواري إلى أن اﻷردن شهد موجتين اثنتين من الفيروس مع بعض التحورات، نتيجة التكاثر الشديد للفيروس، مضيفاً: ”بالتالي لا نسبتعد دائماً، وكنا نقول دائما إن ظهور هذه الطفرات متوقعة، وليس بالضرورة أن تأتي من الخارج، وعلينا أن نستعد لذلك”.

وبشأن فعالية اللقاحات مع الفيروس الهندي في حال انتشاره، قال الهواري: "بالتأكيد نحن متفائلون بشأن اللقاحات، ولذلك نحن ندعو ﻷخذها بشكل سريع".

وكان الهواري قد أعلن في المقابلة ذاتها أن 7 أردنيين قد وصلوا إلى البلاد عبر دول خليجية قادمين من الهند، لكنهم غير مصابين بالفيروس الهندي المتحور، وأنه سيتم حجرهم مؤسسيا لمدة 14 يوما، كإجراء احترازي، مع التأكيد أن "القادمين عبر دول قادمة من الهند سيخضعون للحجر المؤسسي".

وسُجلت حتى السبت، أكثر من 700 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد، و8871 حالة وفاة.