هل يمكن لمرضى الربو الصوم في رمضان؟

ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تتساءل لو كان يمكن لمرضى الربو الصوم في رمضان، فقد تكون معرفة أن الصوم يمكنه أن يحسن من أداء رئتيهم مفاجأة سارّة!

وخلال شهر رمضان، لا يمثل الربو عائقاً للصيام للحالات المستقرة، بل يمكن للصوم تخفيف حدة المرض لأنه يحسن من كفاءة الرئتين، بحسب ما ذكره مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، عبر "تويتر".

هل يمكن للصيام ان يُحسن أداء الرئتين لمرضى الربو ؟ #رمضان #مستشفى_الملك_فهد بجدة #مستشفى_العزيزية_للأطفال https://t.co/o8sHnPo4B9

ولا يؤثر الصوم على مرضى الربو طالما تجنبوا المؤثرات والمهيجات المسببة للربو.

وإليكم قائمة من المهيجات التي يجب على مرضى الربو تجنبها:

التدخين

الحساسية

الالتهابات الفيروسية

بعض الأدوية

الانفعالات النفسية

التمارين الرياضية الشديدة

الغبار

حبوب اللقاح

الوجبات الدسمة التي تؤدي إلى عسر الهضم

وخلال شهر رمضان، يجب على مرضى الربو تجنب الأماكن الحارة، والمزدحمة، والأماكن المغلقة قليلة التهوية، بالإضافةً إلى تجنب تناول البهارات، والأطعمة الحارة.

ويجب الحرص على ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، والإكثار من السوائل الدافئة بعد الإفطار.

ويجب عليهم استخدام البخاخات الوقائية بانتظام، ويجدر بالذكر أن البخاخات لا تبطل الصيام.