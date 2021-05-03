ما هي الأمراض التي ساعدت اللقاحات في القضاء عليها عبر التاريخ؟

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في ظل فيروس كورونا.. ما هي الأمراض الأخرى التي يمكن أن تتحول إلى جائحة؟ إليك الإجابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي يتردّد فيه بعض الأشخاص لتلقي لقاح كورونا، يتطلع آخرون إلى العودة لحياتهم الطبيعية ووضع حد للوباء، قبل أن يستمر في حصد المزيد من الأرواح.

وتبقى هناك الكثير من الأسئلة التي تراود الأشخاص حول مدى فعالية اللقاحات وقدرتها في السيطرة على الوباء، الذي ينتشر بسهولة بين الناس.

وبذلك، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة بالأمراض التي قضت عليها أو ساعدت في تقليلها التطعيمات.

وجاء فيها ما يلي: