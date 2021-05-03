الهند تُصبح ثالث أكثر الدول عدداً بوفيات بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت الهند ثالث أكثر الدول التي يفتك بها فيروس كورونا وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وتجاوزت الهند حصيلة وفيات الفيروس في المكسيك يوم الاثنين، مما يجعلها ثالث بلد لأكبر عدد وفيات فيروس كورونا المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وبلغ عدد القتلى في البلاد 218.959، وفقًا لوزارة الصحة وجامعة جون هوبكينز. وبلغ عدد القتلى في المكسيك 217،233 وفاة.

وتعاني الهند أيضًا من ثاني أكبر عدد من إجمالي حالات فيروس كورونا المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم، بعد الولايات المتحدة.