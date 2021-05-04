الصحة المصرية تقدم 4 نصائح للاعتناء بصحة مريض الكلى خلال رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" مجموعة من الإرشادات المهمة لاعتناء مرضى الكلى بصحتهم، خلال شهر رمضان.. ما أبرزها؟

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن يستشير مرضى الكلى طبيبهم، وخاصة الفئات المعرضة لمخاطر الصيام. كما يجب أيضاً استشارة الطبيب عن كمية السوائل المفروض شربها خلال ساعات الإفطار.

ومن المهم أيضاً شرب الماء في الفترة ما بين السحور والإفطار. بالإضافة إلى ضرورة شرب السوائل غير السكرية وتناول الخضار الطازجة.

ويُذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية قد نشرت سابقاً مجموعة من النصائح المهمة لمرضى السمنة، والتي يجب اتباعها خلال شهر رمضان.

وفيما يلي، إليكم بعض الإرشادات الموجهة لمرضى السمنة: