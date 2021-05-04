امرأة تُصاب بالشلل من رقبتها إلى أسفل بعد تلقي لقاح "فايزر".. والشركة تُوضح

تجربة للقاح "فايزر" تظهر أنه فعال بنسبة 100٪ في المراهقين بين 12 و15 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، يوم الثلاثاء، إنه تم التعاقد مع الشركة لتقديم 1.6 مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 على مستوى العالم، هذا العام.

وتتوقع الشركة إنتاج ما لا يقل عن 3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2022. وتجري الشركة مناقشات مع الدول من أجل إبرام عقود توريد محتملة ومتعددة السنوات.

وقال بورلا إن الشركة تتوقع إيرادات تقارب 26 مليار دولار من لقاح كوفيد-19 في عام 2021.

ورغم أنه لا يزال غير واضحاً بعد مدة فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا، إلا أنه يتوقع بورلا أن يظل الطلب على اللقاح مرتفعاً.

وقال: "بناءً على ما رأيناه، نعتقد أن الطلب الدائم على لقاح كورونا الخاص بنا، على غرار لقاحات الإنفلونزا، هو نتيجة محتملة".

وبالإضافة إلى اختبار جرعة ثالثة كمعزز ضد متغيرات فيروس كورونا، يقول بورلا إن شركته تعمل أيضاً على نسخة من لقاح يستهدف متغير B.1351، والذي تم تحديده لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وبحسب بورلا، ستكون البيانات التي تتمحور حول فعالية اللقاح المعزز ولقاح "B.1351" متاحة في أوائل يوليو/ تموز.

وأشار بورلا إلى أن تصميم الدراسة للقاح متغير "B.1351" قد يكون نموذجاً أولياً، حتى تتمكن شركة "فايزر" من تحديثه لاستهداف المتغيرات الجديدة والمثيرة للقلق خلال 100 يوم.

وقال بورلا أيضاً إن الشركة تعمل على تجربة علاجين مضادين للفيروسات لعلاج كوفيد-19، أحدهما يُعطى كحقنة والآخر عن طريق الفم.

وتتوقع الشركة أن تبدأ المرحلة 2/3 من تجارب هذه العلاجات هذا الصيف، كما تتوقع أيضاً التقدم للحصول على الموافقات بحلول نهاية العام.

وسيتم اختبار فعالية العلاجات ضد فيروس كورونا، وسيتم تقييمها مقابل العلاج الحالي بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة لكوفيد-19.

وسيتم اختبار العلاجات أيضاً كوسيلة وقائية محتملة، واختبارها في الأسر غير الملقحة المصابة بعدوى كوفيد-19 لمعرفة ما إذا كان يمنع العدوى الإضافية.