كان يطلق عليها "صيدلية العالم".. كيف تحولت الهند من أكبر مصنع للقاحات كورونا إلى بلد يواجه نقصاً بإمدادات التطعيمات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت جزر المالديف الثلاثاء ارتفاعاً قياسياً في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ أنها وصلت إلى 601 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لوكالة حماية الصحة في البلاد.

وأظهرت بيانات الوكالة أن الدولة الواقعة في المحيط الهندي أبلغت حتى الآن عن 31،931 حالة إصابة، و74 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وكانت الحالات في ارتفاع مستمر منذ منتصف أبريل/نيسان عندما بدأت موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد تجتاح جارتها الشمالية، أي الهند.

وتأتي الزيادة في الوقت الذي أعلن فيه المسؤولون في المالديف الشهر الماضي عن خطط لتقديم التطعيمات للسياح عند وصولهم، وذلك في محاولة لجذب المزيد من الزوار.

وأكد وزير السياحة في البلاد، عبد الله موصوم، أن جزر المالديف تعمل على تطوير خطة سياحية تُدعى "3V tourism"، وهي ستسمح للسياح بالزيارة، وتلقي التطعيم، وأخذ عطلة للمساعدة في تعزيز السياحة في الأرخبيل الذي وصل متوسط زواره إلى 1.7 مليون شخص قبل عام من الجائحة.

وتشير البيانات من جامعة ولاية ميشيغان إلى أن السياحة تساهم بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي لجزر المالديف، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

وكانت جزر المالديف واحدة من أوائل الدول التي أُعيد فتحها بالكامل للمسافرين العام الماضي.