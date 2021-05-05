"فايزر" تسعى لترخيص لقاحها ضد كورونا للأطفال بين 2 و11 عاما بسبتمبر

امرأة تُصاب بالشلل من رقبتها إلى أسفل بعد تلقي لقاح "فايزر".. والشركة تُوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتوقع شركة "فايزر" التقدم للحصول على الموافقة الكاملة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية فيما يخص لقاح "كوفيد-19" الخاص بها للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 85 عاماً هذا الشهر، كما أنها ستسعى للحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين، و11 عاماً في سبتمبر/أيلول، بحسب ما قالت الشركة الثلاثاء.

ولا تزال دراسة سلامة وفعالية اللقاح التي أجرتها الشركة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاماً مستمرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"، ألبرت بورلا: "نتوقع الحصول على قراءات نهائية، وتقديم طلب لترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) لمجموعتين، بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 5 أعوام، و5 إلى 11 عاماً، في سبتمبر/أيلول".

وأضاف بورلا أنه من المتوقع تقديم الطلب بشأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى عامين في الربع الرابع من عام.

وتقدمت "فايزر" بالفعل لطلب الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الخاص بها للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.

وتستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" للتصريح بلقاح "فايزر" لفيروس كورونا لتلك الفئة العمرية بحلول أوائل الأسبوع المقبل، وفقاً لما قاله مسؤول في الحكومة الفيدرالية لـCNN الإثنين.

ويمكن توقع بيانات السلامة للمرحلة الثانية من دراسة "فايزر" التي لا تزال مستمرة حول النساء الحوامل بحلول أواخر يوليو/تموز، أو أوائل أغسطس/آب، بحسب ما ذكره بورلا الثلاثاء.

"فايزر" تسعى للحصول على الموافقة للقاحها هذا الشهر

وقال بورلا إن شركة "فايزر" تتوقع أن تسعى للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكاملة للقاح "كوفيد-19" الخاص بها لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و85 عاماً بحلول نهاية مايو/أيار.

وعند تحول اللقاح من مُرخّص إلى مُعتمد، يسمح ذلك لصناع اللقاحات بتسويقه، وتوزيعه مباشرةً.

ويمكن أن يكون لذلك أيضاً تأثير على تفويضات اللقاحات، وقد يساعد ذلك أيضاً في التأثير على المشككين المترددين في الحصول على اللقاحات الآن.

وتقول بعض المنظمات إنها تتوقع أن تطلب اللقاح، ولكنها اختارت عدم القيام بذلك بينما لم يتم الاعتماد عليه بالكامل بعد، وحصوله على التصريح.