فرصة ثمينة لتحسين الصحة.. 6 نصائح لممارسة الرياضة برمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يعني مجيء شهر رمضان التوقف عن ممارسة الرياضة. ويُعد هذا الشهر فرصة ثمينة لتحسين الصحة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية. وإليكم بعض النصائح عند ممارسة الرياضة في هذا الشهر.
6 نصائح عند ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان:
- يُنصح بممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين
- لا تمارس الرياضة لمدة تزيد عن 30 دقيقة قبل الإفطار، وقد يتسبب ذلك بانخفاض مستوى السكر في الدم
- تناول وجبة تحتوي على البروتين بعد التمرين بنصف ساعة
- اهتم بشرب كمية كافية من السوائل أثناء وبعد ممارسة الرياضة لتعويض فقدان السوائل
- ابتعد عن النوم بعد الإفطار لما قد يسببه من خمول، وكسل، واضطراب معوي
- تُحتسب صلاة التراويح من النشاط البدني