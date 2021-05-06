فرصة ثمينة لتحسين الصحة.. 6 نصائح لممارسة الرياضة برمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يعني مجيء شهر رمضان التوقف عن ممارسة الرياضة. ويُعد هذا الشهر فرصة ثمينة لتحسين الصحة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية. وإليكم بعض النصائح عند ممارسة الرياضة في هذا الشهر.

6 نصائح عند ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان: