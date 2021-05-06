هل تلقيتم لقاح كورونا؟ إليكم الأنشطة التي يمكن ممارستها بأمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا تم تطعيمك بالكامل، يمكنك البدء في القيام بالعديد من الأنشطة، التي توقفت عن فعلها بسبب الوباء، وذلك بحسب ما نشرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على موقعها الإلكتروني.



وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه عند اختيار الأنشطة أكثر أمانًا، ضع في اعتبارك كيفية انتشار فيروس كورونا في مجتمعك، وعدد الأشخاص المشاركين في النشاط، وموقع النشاط.

وتُعد الزيارات والأنشطة الخارجية أكثر أمانًا من الأنشطة الداخلية، ويمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل المشاركة في بعض الأحداث الداخلية بأمان، دون مخاطر كبيرة.

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى الأنشطة التي يمكنك العودة إليها.