كان يطلق عليها "صيدلية العالم".. كيف تحولت الهند من أكبر مصنع للقاحات كورونا إلى بلد يواجه نقصاً بإمدادات التطعيمات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدرجت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الأربعاء، متغير فيروس كورونا "B.1.617"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، باعتباره "متغيراً مثيراً للاهتمام"، ما يشير إلى أنه قد يكون لديه طفرات تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال، أو يسبب مرضاً أكثر خطورة، أو يقلل من فعالية اللقاح.

وعُثر على متغير "B.1.617"، وهو الآن النوع الأكثر شيوعاً بالهند، في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، واكتُشف مؤخراً في إسرائيل.

كيف يحدد مركز السيطرة على الأمراض المتغيرات المثيرة للاهتمام؟

المتغيرات ذات العلامات الجينية المحددة التي تم ربطها بالتغيرات في ارتباط المستقبلات

انخفاض عدد الأجسام المضادة المحايدة من العدوى أو التطعيم السابق

انخفاض فعالية العلاجات

زيادة متوقعة في قابلية الانتقال أو شدة المرض

وتشمل سمات المتغير انخفاض عدد الأجسام المضادة المحايدة وحيدة النسيلة وتقليل مستوى التحييد للقاحات.

وقال مدير المركز الوطني للسيطرة على الأمراض في الهند، سوجيت سينغ، يوم الأربعاء، إن الزيادة في حالات "كوفيد-19" في الهند خلال آخر شهر ونصف ببعض الولايات، تظهر ارتباطاً مع ارتفاع متغير "B.1.617".

ويذكر أن هناك حاجة لإجراء المزيد من التحليل.

وقال سينغ في إفادة صحفية بوزارة الصحة: "لم نتمكن من إثبات الارتباط الوبائي والسريري بشكل كامل حتى الآن".

ويصنف مركز السيطرة على الأمراض متغيرات فيروس كورونا بثلاثة مستويات: متغير مثير للاهتمام، متغير مقلق، أو متغير بنتيجة عالية.

ومن بين المتغيرات الحالية المثيرة للقلق، متغير "B.1.1.7"، الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة، ومتغير "P.1"، الذي تم تحديده لأول مرة في البرازيل، ومتغير "B.1351"، الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى سلالتي "B.1.427" و"B.1.429"، التي تم تحديدهما لأول مرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.