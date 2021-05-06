كان يطلق عليها "صيدلية العالم".. كيف تحولت الهند من أكبر مصنع للقاحات كورونا إلى بلد يواجه نقصاً بإمدادات التطعيمات؟

إصابات ووفيات فيروس كورونا في الهند..ما الأسباب الرئيسية للموجة الجديدة الشرسة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تشهد الهند أكثر من 403 ألف حالة وفاة إجمالية لفيروس "كوفيد-19"، وحوالي 50 مليون حالة بحلول 11 يونيو/حزيران من هذا العام، وفقًا لنموذج توقعات من المعهد الهندي للعلوم.

وفي حال فرضت الحكومة الهندية إغلاقاً لمدة 15 يوماً، يمكن للهند خفض عدد الوفيات إلى أقل من 300 ألف في الإطار الزمني ذاته، كما أنها ستشهد ما يقل مجموعه عن 30 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

وينخفض ​​هذا الرقم بشكل أكبر في حالة فرض الإغلاق لمدة 21 يوماً، و 30 يوماً.

ويتنبأ نموذج من معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن "IHME" من 1 مايو/أيار بأكثر من مليون حالة وفاة بحلول نهاية يوليو/تموز.

ويتوقع "IHME" تطعيم 674 مليون شخص بحلول 1 أغسطس/آب، وإنقاذ حياة 91،100 شخص عن طريق التطعيم.

ورغم أنه من المتوقع دخول عدد من الولايات في "إغلاق تام" في الأيام المقبلة، إلا أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قال في أبريل/نيسان إن الإغلاق الوطني يجب أن يكون الملاذ الأخير.

وقال مودي: "علينا أن نحاول جاهدين لتجنب عمليات الإغلاق، والتركيز فقط على مناطق الاحتواء الصغيرة".

ويقود نموذج المعهد الهندي للعلوم الأستاذان في المعهد ساشيكومار جانيسان، وديباك سوبراماني.

ولدى المعهد مختبر متنقل معتمد من المجلس الهندي للبحوث الطبية لاختبار العدوى، والإبلاغ عنها، وتطبيق تتبع جهات الاتصال، ومجموعات اختبار "PCR" السريع بأسعار معقولة.