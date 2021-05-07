إصابات كورونا في دول الخليج تتجاوز 1.8 مليون.. كم بلغت نسب الشفاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19” في دول مجلس التعاون الخليجي 1,829,633 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 13,503 وفاة.

وتوجد أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات، إذ وصلت إلى 530 ألف حالة. بينما تعد السعودية أعلى دولة بين دول الخليج في معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث بلغت 7 آلاف حالة وفاة.

ومن جهة أخرى نشر مجلس الصحة الخليجي نسب الشفاء من فيروس كورونا في دول الخليج لتحتل الإمارات المتربة الأولى بنسبة 96.3%، وتليها السعودية بنسبة96% ثم قطر بنسبة 94.6%. إليكم نظرة في الإنفو غرافيك أعلاه على ترتيب دول الخليج وفقاً لنسب الشفاء من فيروس كورونا.