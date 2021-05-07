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باريس، فرنسا (CNN)-- ستفرض فرنسا قيود الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام على المسافرين القادمين من سبع دول، وفقًا لتحديث على موقع وزارة الداخلية الفرنسية، الجمعة.

والدول السبع المُضافة للقائمة الفرنسية، هي: تركيا وبنغلاديش وسريلانكا وباكستان ونيبال والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وبذلك يرتفع عدد الدول الخاضعة لحجر السفر الصحي في فرنسا إلى 12.

وتفرض فرنسا حاليًا الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام على المسافرين القادمين من: البرازيل والأرجنتين والفلفل الحار وجنوب أفريقيا والهند وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة ونيبال وباكستان وقطر وسريلانكا وتركيا.

ويخضع المسافرون القادمون من مقاطعة غيانا الفرنسية أيضًا إلى الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام.

يوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أن دولًا جديدة ستُضاف قريبًا إلى قائمة الحجر الصحي لأن فرنسا "لا تستطيع تحمل مخاطر المتغيرات الجديدة".