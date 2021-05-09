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نشر الأحد ، 09 مايو / أيار 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يستطيع مرضى القلب الصوم؟ ويمكن لبعضهم القيام بذلك، ولكن بشروط.

ويستطيع مرضى القلب الصوم كغيرهم من الأشخاص بشرط أن تكون حالتهم الصحية مستقرة، وأن يواظبوا على تناول أدويتهم، وفقاً لما ذكره مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الصحة بسلطنة عُمان عبر "تويتر".

ومن المهم استشارة المرضى لطبيب القلب الخاص بهم أولاً، إذ أن ما ينطبق على مريض، قد لا ينطبق على مريض آخر، حتى لو تشابه المرض.

وتنقسم أمراض القلب إلى 3 مجموعات، وهي:

أمراض القلب الحادة

ومن أهم هذه الأمراض الذبحة الصدرية غير المستقرة، أو الجلطة القلبية.

ولا يُنصح هؤلاء المرضى بالصوم.

أمراض مزمنة مستقرة

ويمكن لهؤلاء المرضى الصوم بشرط تنظيم الدواء، والمتابعة مع الطبيب لتنظيم الجرعات الدوائية، ومواعيدها.

أمراض مزمنة غير مستقرة

لا يُنصح المرضى من هذه المجموعة بالصوم.

وتشتمل هذه المجموعة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة، ولكن، لم تستقر حالتهم بعد.

وتحتاج هذه المجموعة إلى المتابعة المستمرة.

🔴 يستطيع مريض القلب الصوم اذا كانت حالته مستقرة وبعد استشارة الطبيب. #دمتم_بعافية #رمضان_كريم #تثقيف_صحي #وعيك_صحة https://t.co/5SrfzGQ5Qg

وغالباً ما يشعر مرضى القلب بالتعب بعد الإفطار، وليس خلال الصوم نفسه، عند تناول كمية كبيرة من الطعام.

ويحدث ذلك خاصةً إذا صاحب الأمر الإرهاق النفسي أو البدني، مثل صعود السلم.

ولذلك، يجب عليهم تجنب بذل المجهود البدني المضني، وخاصةً أثناء النهار، أو بعد الإفطار مباشرةً.

ويُنصح أيضاً بعدم الإكثار من تناول الطعام بعد الإفطار مباشرةً لتجنب حدوث عبء مفاجئ على عضلة القلب.

ويجب أيضاً تجنب تناول الدهون، والأطعمة المقلية، والمخللات.

ويُنصح أيضاً بعدم الإفراط في شرب السوائل حتى لا يشكل ذلك عبئاً على القلب.

ويجب أيضاً تجنب السهر الطويل، والتدخين.