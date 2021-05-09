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ما هي مواعيد قياس نسبة السكر في الدم خلال شهر رمضان؟

صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مواعيد قياس السكر خلال شهر رمضان، والتي جاءت كالآتي:

  • وقت الفجر

  • الصباح عند الاستيقاظ

  • منتصف اليوم

  • قبل الإفطار

  • بعد الإفطار بساعتين

  • عند الشعور بالتعب

ويبقى السؤال، ما هي أفضل الطرق للسيطرة على مرض السكر، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية؟

  • تناول الأغذية الصحية قليلة السكريات والنشويات والدهون

  • متابعة مستوى سكر الدم بانتظام

  • ممارسة الرياضة

  • المتابعة الطبية وتناول العلاج بانتظام

  • شرب كميات كافية من المياه

  • الحفاظ على الوزن الصحي

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