ما هي مواعيد قياس نسبة السكر في الدم خلال شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مواعيد قياس السكر خلال شهر رمضان، والتي جاءت كالآتي:
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وقت الفجر
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الصباح عند الاستيقاظ
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منتصف اليوم
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قبل الإفطار
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بعد الإفطار بساعتين
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عند الشعور بالتعب
ويبقى السؤال، ما هي أفضل الطرق للسيطرة على مرض السكر، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية؟
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تناول الأغذية الصحية قليلة السكريات والنشويات والدهون
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متابعة مستوى سكر الدم بانتظام
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ممارسة الرياضة
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المتابعة الطبية وتناول العلاج بانتظام
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شرب كميات كافية من المياه
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الحفاظ على الوزن الصحي