دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن طرق الحفاظ على صحة الفم خلال شهر رمضان تشتمل على أكثر من تنظيف الأسنان فحسب؟ وإليكم 8 نصائح تتعلق بصحة الفم في هذا الشهر، بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية "Saudi CDC" بتغريدة على موقع "تويتر".

8 نصائح للحفاظ على صحة الفم في رمضان:

احرص على تنظيف أسنانك مرتين في اليوم، ولمدة دقيقتين في كل مرة

استخدم خيط الأسنان للوصول إلى المناطق التي لا تصلها فرشاة الأسنان

استخدم غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلورايد لتعزيز صحة الفم

اشرب الماء بكميات كافية

احرص على تناول الأطعمة التي تعزز من صحة الفم والأسنان، مثل منتجات الألبان، والبيض، والبقوليات

قلل من تناول السكريات، والحلويات في فترة الإفطار

تجنب تناول المشروبات الغازية، وقلل من الشاي، والقهوة

اغتنم شهر رمضان للإقلاع عن التدخين