"العفن الأسود" يلاحق مرضى كورونا في الهند

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت الحكومة الهندية أنه تم تحديد حالات إصابة بعدوى فطرية بين مرضى فيروس كورونا المستجد، تسمى "الفطر العفني"، وهي حالة تظهر أحياناً مع مرضى السكري أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وتؤثر تلك العدوى "بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد استنشاق جراثيم فطرية من الهواء، وفي بعض الحالات الشديدة تبدو مثل البثور أو القرح، أو حتى تحول الجلد إلى اللون الأسود"، بحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال الدكتور فينود كومار بول، عضو مركز أبحاث "نيتي أيوغ" الذي تديره الحكومة الهندية، إن تفشي مرض العفن الأسود "ليس كبيراً" وإن الوضع "قيد التقييم والسيطرة".

وأضاف بول أن "هناك عنصرين يجب مراعاتهما: أحدهما أننا نستخدم الأدوية التي تثبط جهاز المناعة... وبالإضافة إلى ذلك، عندما يتم إعطاء مريض كوفيد الأكسجين، يوجد جهاز ترطيب به ماء مما يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى فطرية".