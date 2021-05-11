بألمانيا.. وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ85 ألف

نظرة حصرية لـCNN داخل مختبر تطوير لقاح "فايزر - بيو ان تيك" في ألمانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد حالات الوفاة في ألمانيا الـ85 ألف شخص، وفقًا لمعهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، أُضيفت 283 حالة وفاة إلى العدد الإجمالي الحالي الذي يبلغ 85،112.

وتمت إضافة 6،125 حالة إضافية إلى إجمالي حالات فيروس "كوفيد-19"، وبذلك، وصل المجموع الجديد إلى 3،533،376 حالة.

ومع ذلك، فإن معدل الإصابة الإجمالي لـ7 أيام ينخفض، وهو يبلغ الآن 115.4.

وزادت وتيرة التطعيم في البلاد، إذ تم تطعيم 32.8% من السكان مرة واحدة على الأقل، وتطعيم 9.4% من السكان بالكامل، وفقاً لوحدة متابعة اللقاحات التابعة لوزارة الصحة الألمانية.