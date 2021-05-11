7 نصائح لحفط بقايا الطعام خلال شهر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحياناً، ينتهي المطاف بنا بالمزيد من بقايا الطعام خلال شهر رمضان. وبدلاً من هدر الطعام والتخلص منه، إليكم 7 نصائح لحفظ الأطعمة الجاهزة للأكل، وفقاً لما ذكره حساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر".

7 نصائح عند حفظ الأطعمة المتبقية:

تُحفظ المأكولات الباردة مباشرة، وأما الأطعمة الساخنة، فتُترك لتبرد في درجة حرارة الغرفة قبل حفظها في الثلاجة

يجب حفظ الأطعمة الجاهزة في الثلاجة بين يومين وثلاثة أيام فقط بدرجة حرارة مقدارها واحد إلى خمسة درجات

في الثلاجة، تُوضع الأغذية المطبوخة بمكان أعلى من الأطعمة الطازجة، وذلك لتجنب حدوث التلوث الخلطي بعد سقوط شيء على الطعام

يجب التخلص من الأغذية الجاهزة الباردة أو الساخنة المتروكة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين

قبل استهلاك الطعام المُعد مسبقاً، يجب التأكد من اللون، والطعم، والرائحة

يجب عدم خلط فائض الطعام مع أغذية أخرى من أيام مختلفة

تُجمد الأطعمة في حال الرغبة بحفظها لأكثر من ثلاثة أيام بدرجة حرارة مقدارها 18 درجة تحت الصفر