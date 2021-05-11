7 نصائح لحفط بقايا الطعام خلال شهر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحياناً، ينتهي المطاف بنا بالمزيد من بقايا الطعام خلال شهر رمضان. وبدلاً من هدر الطعام والتخلص منه، إليكم 7 نصائح لحفظ الأطعمة الجاهزة للأكل، وفقاً لما ذكره حساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر".
7 نصائح عند حفظ الأطعمة المتبقية:
- تُحفظ المأكولات الباردة مباشرة، وأما الأطعمة الساخنة، فتُترك لتبرد في درجة حرارة الغرفة قبل حفظها في الثلاجة
- يجب حفظ الأطعمة الجاهزة في الثلاجة بين يومين وثلاثة أيام فقط بدرجة حرارة مقدارها واحد إلى خمسة درجات
- في الثلاجة، تُوضع الأغذية المطبوخة بمكان أعلى من الأطعمة الطازجة، وذلك لتجنب حدوث التلوث الخلطي بعد سقوط شيء على الطعام
- يجب التخلص من الأغذية الجاهزة الباردة أو الساخنة المتروكة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين
- قبل استهلاك الطعام المُعد مسبقاً، يجب التأكد من اللون، والطعم، والرائحة
- يجب عدم خلط فائض الطعام مع أغذية أخرى من أيام مختلفة
- تُجمد الأطعمة في حال الرغبة بحفظها لأكثر من ثلاثة أيام بدرجة حرارة مقدارها 18 درجة تحت الصفر