احذر.. هذه 3 مواقف ستتفاقم فيها أعراض الربو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من مرض الربو وأعراضه؟ ربما عليك أن تكون أكثر حذراً في حياتك اليومية، حيث يمكن أن تواجه بعض المواقف التي ستتفاقم فيها حالتك.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعضاً من هذه المواقف، والتي جاءت كالآتي:

الربو المهني

الناجم عن المهيجات في مكان العمل، مثل الأبخرة الكيميائية، أو الغازات، أو الغبار.

الربو الناجم عن الحساسية

ينتج عن المواد المحمولة في الهواء، مثل حبوب اللقاح، أو أبواغ العفن، أو نفايات الصراصير، أو جزيئات الجلد واللعاب المجففة التي تتساقط من الحيوانات الأليفة.

الربو الناجم عن ممارسة الرياضة

يتفاقم عندما يكون الهواء بارداً أو جافاً

ما هي أعراض الربو؟