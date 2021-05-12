ماذا تفعل إذا كنت تخطط لحضور أو إقامة حفل زفاف وسط تفشي كورونا؟

أدلة جديدة تدعم فكرة أن الناس سيحتاجون إلى جرعة ثالثة معززة من اللقاحات لزيادة حمايتهم من فيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التخطيط لحفل زفاف خلال الأوقات العادية هو "أمر مرهق بما فيه الكفاية"، لكن العبء الإضافي خلال جائحة كورونا يتمثل بالقلق من مرض أو موت شخص ما بسبب حضوره حفل الزفاف.

ويقول الخبراء إن إعطاء الأولوية لسلامة مجتمعك وكذلك ضيوفك هو أمر بالغ الأهمية. وبذلك، تنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع مسؤولي الصحة المحليين والاهتمام باللوائح المحلية.

وأوضحت الدكتورة أدا ستيوارت، وهي رئيسة الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة أنه "يجب إيجاد طرق مبتكرة لتبقى لدينا القدرة على الاستمتاع بأنفسنا حتى تتحسن الأمور، والاحتفال باجتماع شخصين معاً بطريقة آمنة".

كيف يمكن أن تبدو حفلات الزفاف في ظل الوباء؟

ويستمر مركز السيطرة على الأمراض في توصية الناس بتجنب التجمعات الكبيرة، بغض النظر عن حالة التطعيم في البلاد.

وينتشر فيروس كورونا عند السعال أو العطس أو التحدث، مع استنشاق هذه القطرات والجسيمات من قبل أشخاص آخرين. كما يمكن انتشار الفيروس عبر الأسطح الملوثة أيضاً، لكن أوضح مركز السيطرة على الأمراض أن نسبة الخطر تكون أقل بكثير.

وهذا ما يجعل حفلات الزفاف، خاصة التي تقام في مواقع داخلية، بيئة مثالية لنمو الفيروس.

وتعد جودة التهوية عاملاً آخراً يمكن أن يجعل حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة أكثر خطورة.

وقالت المحللة الطبية في CNN، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ، وأستاذة زائرة للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن إن "إقامة الزفاف في الهواء الطلق يحمل مخاطر قليلة للغاية، رغم حضور أشخاص ليست لديهم حالة تطعيم معروفة".

ولطالما اعتُبرت حفلات الزفاف الافتراضية خياراً آمناً، حيث ينصح بها مركز السيطرة على الأمراض للأشخاص الذين لا يستطيعون اتباع إجراءات السلامة لـ"كوفيد-19".

وقالت وين إنه سيتغير كل شيء إذا كان إثبات التطعيم مطلوباً في حفل الزفاف. وأضافت: "إذا تم تطعيم الجميع بشكل كامل، فقد لا تكون هناك حاجة إلى قيود".

وأوضح ديزيريه دينت، رئيس شركة "Dejanae Events"، وهي شركة تنظيم حفلات الزفاف والمناسبات ومقرها شيكاغو: "نصنع لافتات لتذكير الضيوف بترك مسافة 6 أقدام بين الأشخاص".

تقليل مخاطر فيروس كورونا

وكلما زاد عدد الأشخاص وازحامهم معاً، زادت فرص انتشار فيروس كورونا في حالة إصابة شخص ما. وقال دينت إنه يمكن للأزواج تقليل السعة من خلال الاطلاع على قائمة ضيوفهم وتحديد من يجب أن يكون في حفل الزفاف.

وإذا كنت تخطط لإقامة حفل زفاف في الهواء الطلق، فلن ترغب بزيادة عدد ضيوفك.

وأوضح دينت: "إذا كان الطقس لا يتفق معك في ذلك اليوم، فسيتعين عليك نقل الأشخاص إلى الداخل.. والآن نواجه مشكلة عدم وجود مسافة اجتماعية كافية".

وتؤثر مدة الزفاف أيضاً على مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض أنه يزداد خطر الإصابة بالعدوى عندما تكون على بعد 6 أقدام من شخص مصاب بكورونا لمدة 15 دقيقة أو أكثر، على مدار 24 ساعة.

وبذلك، تكون المناسبات الطويلة أكثر خطورة من المناسبات القصيرة.

وأشارت وين إلى مشكلة إزالة الكمامات عند تناول الطعام. وإذا التزم الناس بمسافات متباعدة في الهواء الطلق، فلا داعي للقلق. ولكن، يزداد الخطر مع اقتراب الضيوف من بعضهم أثناء تناول الطعام.

وقال دينت: "إذا سمحت بالرقص، احرص على جعل الأشخاص، الذين يعيشون في المنزل نفسه، يرقصون بجوار الطاولة التي يجلسون حولها".

ويمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل التقاط الصور معاً في الهواء الطلق وإزالة القناع إذا كانوا على بعد 6 أقدام على الأقل من الآخرين.

ويجب على الأشخاص غير الملقحين ارتداء قناع الوجه عند تصويرهم معاً.

التأكد من أن الجميع آمن قدر الإمكان

وقال دينت إنه يمكن مساعدة الضيوف على تقليل المخاطر من خلال توفير "محطات التعقيم" في جميع أنحاء المكان. ويشمل ذلك معقم اليدين، أو الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، أو الأقنعة المخصصة لحفل زفافك.

وتقول آني لي، وهي تعمل لدى شركة "Daughter of Design"، إن بعض الأزواج يقومون بتعيين أشخاص للمساعدة في فرض احتياطات السلامة، مثل التباعد الجسدي.

وتسنح منصة "Plannie" عبر الإنترنت، والتي أسستها لي، فرصة حجز مخططين محليين للعمل أثناء المناسبات.

آداب حفلات الزفاف في ظل الوباء

وإذا كنت تخطط للحد من قائمة الضيوف أو تطلب إثباتاً على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، قد يكون إجراء هذه المحادثات أمراً محرجاً.

وقالت وين: "الأمر متروك لك لتحديد القواعد، بصفتك المنظم".

وأضافت: "يمكن أن تقول صحة وسلامة ضيوف حفل الزفاف هي أولويتنا القصوى.. اللقاحات تحمي الجميع.. لذلك نطلب حضور المدعوين الملقحين بالكامل بعد مرور أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاحي فايزر أو مودرنا، أو بعد أسبوعين من تلقي لقاح جونسون أند جونسون".

وتقول وين: "يمكنك توجيه أسئلتك عبر موقع الويب الخاص بك، مع طلب إثبات التطعيم الكامل أو اختبار سلبي لفيروس كورونا.. يمكن جمع هذه المعلومات هناك، أو يمكنك إعطاء تعليمات حول كيفية إرسالها إليك".