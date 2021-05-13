الصحة المصرية تحذر من تناول الأسماك المملحة.. والسبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، من تناول الأسماك المملحة، حتى المعد منها منزلياً، بسبب عدم وجود طريقة تضمن سلامة هذه الأسماك وخلوها من البكتيريا اللاهوائية.

وأكدت الوزارة أن "طريقة الإعداد تعتمد بشكل أساسي على توفير بيئة لاهوائية، حتى تتخمر الأسماك وتصبح فسيخ، وهي بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سمومها المسببة لشلل التسمم الممباري الناتج عن تناول هذه النوعية من الأسماك".

مخاطر تناول الأسماك المملحة والمدخنة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن هذه الأسماك تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، التي قد تصل إلى 17% من وزنها، مسببة أضراراً شديدة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.