قائمة بالخضار الطازجة الغنية بالفيتامينات والمقوية للمناعة

هل تتناول الحصة الموصى بها من الفاكهة والخضار يوميًا؟ إليك طرق بسيطة لتغيير نظامك الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في زمن الأمراض الفيروسية والأوبئة، من المهم أن تجعل صحتك من أولوياتك في الحياة.. كيف يمكن فعل ذلك؟ الأمر بسيط للغاية، حيث نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة بالخضار التي تساعد على تقوية المناعة.

الخضار الحمراء، مثل الطماطم والفلفل الأحمر

الخضار الصفرا، مثل الفلفل الأصفر والجزر

الخضار الخضراء، مثل الخيار والجرجير والخس

الخضار البيضاء، مثل الفجل والبصل

الخضار البنفسجية، مثل البنجر

أغذية يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة👌 https://t.co/ZDMxUabsD7

ويُذكر أن الصحة المصرية قد نشرت سابقاً مجموعة من الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات، لتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان.

الأغذية الغنية بفيتامين "ج" أو فيتامين "سي":

البرتقال

اليوسفي

الليمون

الفراولة

الجوافة

الفلفل الحلو الملون

فيتامين "د":

وأوضحت الصحة المصرية أهمية التعرض لأشعة الشمس يومياً من فترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" في الجسم، ما يقوي مناعتك، ويساعدك في الحفاظ على صحة العظام.

الأغذية الغنية بالزنك:

تناول اللحوم الحمراء، ولكن بكميات قليلة

البقوليات مثل الحمص، والعدس، والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك

منتجات الألبان، والبيض، والمكسرات

الأغذية الغنية بالأوميجا 3: