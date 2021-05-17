مصدر للجراثيم..هذا ما يجب تجنبه عند استخدام إسفنجة المطبخ

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن إسفنجة المطبخ تُستخدم في التنظيف، إلا أنها قد تكون مصدراً لانتقال الجراثيم والبكتيريا عند استخدامها بطريقة خاطئة.

وشارك الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر" ما يجب فعله وتجنبه عندما يأتي الأمر لاستخدام إسفنجة المطبخ.

ما يجب فعله:

تنظيف الإسفنجة بشكل يومي

ضع الإسفنجة في غسالة الصحون أو المايكرويف لمدة دقيقة، وذلك كفيل بالقضاء على 99% من الميكروبات

استبدال الإسفنجة بشكل متكرر

احرص على استبدال الإسفنجة بشكل متكرر، وفي حال كانت للإسفنجة رائحة، فيجب التخلص منها

تخزين الإسفنجة في مكان جاف

اغسل الاسفنج بعد كل استخدام، وخزّنها في مكان جاف

ما يجب تجنبه:

مسح عصارة اللحوم بالإسفنجة

يمكن لتنظيف عصار اللحم المفروم أو الدواجن بالإسفنجة أن يزيد من فرصة انتشار الميكروبات المُمرضة الناتجة عن الطعام.

ولذلك، يفضل استخدام منشفة ورقية، أو المناديل لتنظيف عصائر اللحوم

استخدام الإسفنجة على الأسطح

قد تنتقل الجراثيم والبكتيريا من الإسفنج إلى الأسطح. ولذلك، يفضل استخدام منشفة ورقية، أو مناديل مطهرة لتنظيف أسطح الطاولات

تجاهل مناشف الصحون

يجب الحرص على عدم تجاهل غسل وتجفيف مناشف الصحون بشكل متكرر، وذلك لأنها أقل مسامية من الإسفنج، ويمكنها أن تؤوي البكتيريا المُمرضة