اغسلها بالماء الساخن وعقمها..5 خطوات للحفاظ على نظافة الأواني

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن أن تؤدي الخطوات التي تقوم بها عند غسل أواني الطبخ في الحفاظ على صحتك، وصحة عائلتك.

ومن شأن غسل وفرك الأواني بالماء والصابون قبل استخدامها، أن تحميك من التسمم الغذائي، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً عبر "تويتر".

وشاركت الهيئة أيضاً بعض النصائح للحفاظ على نظافة وسلامة الأواني التي تستخدمها.

غسل وفرك الأواني بالماء والصابون قبل استخدامها، يساهم في نظافتها وحمايتك من التسمم الغذائي. #الغذاء_والدواء https://t.co/ckTobJXvsO

اتبع هذه الخطوات للحرص على نظافة الأواني:

قبل الغسيل

احرص على فرك أواني الطبخ جيداً لإزالة الأوساخ العالقة

عند الغسيل

اغسل الأواني جيداً باستخدام الصابون، والماء الساخن، وغيّر المحلول الصابوني ليبقى نظيفاً، وبتركيز عالي

الشطف

اشطف الأواني باستخدام الماء الساخن لإزالة آثار الصابون

التعقيم أو التطهير

استخدم معقماً أو مطهراً من نوع جيد

احرص على ضمان تلامس الأواني مع محلول التطهير أو التعقيم

التجفيف